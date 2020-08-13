Sivil toplum kuruluşlarından İstanbul Sözleşmesi ile ilgili basın açıklaması
Gaziantep’te hizmet veren sivil toplum kuruluşlarınca, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili basın açıklaması yapıldı.
İslâm’ın himaye etmeyi hedeflediği değerlerimize savaş açma hüviyetini taşıyan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili Gaziantep’te hizmet eden sivil toplum kuruluşları tarafından basın açıklaması yapıldı.
Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
Kadına yönelik şiddeti, toplumda erkek ve kadının klişeleşmiş rolleri olarak ifade ettiği, ‘Toplumsal Cinsiyet’ tanımına bağlama gibi yanlış bir varsayımla yola çıkmış olan, Kadınlar kadın oldukları için Erkeklerden şiddet görüyor gibi yanlış bir varsayımla yol haritası çıkaran, bu bağlamda toplumda erkek ve kadın rollerini değiştirmeyi amaç edinmiş olan, Erkeğe karşı kadınları güçlendirme adı altında, erkek karşıtlığını öne çıkaran ve kadın erkek arasında eşitlik sağlayacağım derken erkeğe karşı negatif ayrımcılık yaparak, kadın erkek arasında bir çatışmaya sebep olacak düzenlemeler talep eden ve aile yapısına zarar veren, Sözleşmede geçen Cinsel yönelimlere de ayrımcılık yapılmaması talebi ile LGBTİQ’yi meşrulaştıran, Ali evcilik, Ayşe futbol oynasın, Ali’nin Barbie bebeği, Ayşe’nin mavi arabası olsun, zihniyetini ülkemize taşımaya çalışan ve Sözleşmenin 12.Maddesinde “Taraflar kadınların daha aşağı düzeyde olduğu düşüncesine veya kadınların ve erkeklerin toplumsal klişeleşmiş rollerine dayalı ön yargıların, törelerin, geleneklerin ve diğer uygulamaların kökünün kazınması amacıyla kadınların ve erkeklerin sosyal ve kültürel davranış kalıplarının değiştirilmesine yardımcı olacak tedbirler alacaklardır.” diyerek, bizim kültürümüzün, töremizin, geleneklerimizin kökünü kazımayı amaç edindiğini açıkça ifade eden İstanbul Sözleşmesinin feshedilerek yerine Yerli ve Milli bir metin hazırlanmasını talep ediyoruz.
Kamuoyuna saygılarımızla…
Destek veren sivil toplum kuruluşları :
1. Anadolu Gençlik Derneği
2. Anadolu Tevhid vakfı
3. Anhars Derneği
4. Ayder - Davet ve Kardeşlik Derneği
5. Alperen Ocakları Gaziantep Şubesi
6. Cihannuma Derneği
7. Ensar Vakfı
8. Gaziantep Darül Hadis Cemiyeti
9. Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı
10. Gaziantep İ.H.H.
11. Gaziantep Kalem Derneği
12. Hasan Hoca Vakfı
13. Hoşgör Fatih İlim Araştırma Vakfı
14. İlim Yayma Cemiyeti
15. İnsan ve Medeniyet Hareketi
16. İrfanyolu derneği
17. Köprü-Der
18. Medeniyet Vakfı
19. Memur-Sen
20. Milli Birlik Cemiyeti
21. Önder İmam Hatipliler Derneği
22. Semerkand
23. Suffa-Der
24. Türkiye Aile meclisigaziantep bölge başkanlığı
25. Türkiye Gençlik Vakfı
26. Türkiye Kardeşlik Vakfı
27. Uşaki Vakfı
28. Vahdet Vakfı
29. Veren el - Safa Vakfı
30. Yedi Hilal Derneği
31. Yeni Dünya Vakfı
32. KARAHÖYÜK KURAN KURSU YAPTIRMA DERNEĞİ
33. NURŞİN EĞİTİM KÜLTÜR YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
34. Yedibaşak İnsani Yardım Derneği
35. ÖĞDER
36. Cansuyu Gaziantep Şube
37. EsderGaziantep Şubesi
38. Milli Gazete Gaziantep Temsilciliği
39. HUDER Gaziantep Şube
40. DİNBİRDER Gaziantep Şube
41. TEKDER Gaziantep Şube
42. Cihander Derneği
43. Hayrat Vakfı Gaziantep Şube
- Hoşgör Fatih İlim Araştırma Vakfı
45. Enhar Yardımlaşma Derneği
46. Türkiye Aile Meclisi Gaziantep Bölge Başkanlığı
47. Safa Vakfı Gaziantep Şube Başkanlığı
48. Ulaştırma Memur-Sen Gaziantep Şubesi
49. Genç Mermur-Sen Gaziantep Şubesi
50. Gaziantep Üniversitesi Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi
51. Kültür Memur-Sen Gaziantep Şubesi
52. Eğitim Bir-Sen Gaziantep Şubesi
53. Bayındır Memur-Sen Gaziantep Şubesi
54. Büro Memur-Sen Gaziantep Şubesi
55. Diyanet-Sen Gaziantep Şubesi
56. Enerji Bir-sen Gaziantep Şubesi
57. Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi
58. Birlik Haber-Sen Gaziantep Şubesi
59. Davet ve Kardeşlik Derneği