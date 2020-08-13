Sivil toplum kuruluşlarından İstanbul Sözleşmesi ile ilgili basın açıklaması

İslâm’ın himaye etmeyi hedeflediği değerlerimize savaş açma hüviyetini taşıyan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili Gaziantep’te hizmet eden sivil toplum kuruluşları tarafından basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Kadına yönelik şiddeti, toplumda erkek ve kadının klişeleşmiş rolleri olarak ifade ettiği, ‘Toplumsal Cinsiyet’ tanımına bağlama gibi yanlış bir varsayımla yola çıkmış olan, Kadınlar kadın oldukları için Erkeklerden şiddet görüyor gibi yanlış bir varsayımla yol haritası çıkaran, bu bağlamda toplumda erkek ve kadın rollerini değiştirmeyi amaç edinmiş olan, Erkeğe karşı kadınları güçlendirme adı altında, erkek karşıtlığını öne çıkaran ve kadın erkek arasında eşitlik sağlayacağım derken erkeğe karşı negatif ayrımcılık yaparak, kadın erkek arasında bir çatışmaya sebep olacak düzenlemeler talep eden ve aile yapısına zarar veren, Sözleşmede geçen Cinsel yönelimlere de ayrımcılık yapılmaması talebi ile LGBTİQ’yi meşrulaştıran, Ali evcilik, Ayşe futbol oynasın, Ali’nin Barbie bebeği, Ayşe’nin mavi arabası olsun, zihniyetini ülkemize taşımaya çalışan ve Sözleşmenin 12.Maddesinde “Taraflar kadınların daha aşağı düzeyde olduğu düşüncesine veya kadınların ve erkeklerin toplumsal klişeleşmiş rollerine dayalı ön yargıların, törelerin, geleneklerin ve diğer uygulamaların kökünün kazınması amacıyla kadınların ve erkeklerin sosyal ve kültürel davranış kalıplarının değiştirilmesine yardımcı olacak tedbirler alacaklardır.” diyerek, bizim kültürümüzün, töremizin, geleneklerimizin kökünü kazımayı amaç edindiğini açıkça ifade eden İstanbul Sözleşmesinin feshedilerek yerine Yerli ve Milli bir metin hazırlanmasını talep ediyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla…

Destek veren sivil toplum kuruluşları :

1. Anadolu Gençlik Derneği

2. Anadolu Tevhid vakfı

3. Anhars Derneği

4. Ayder - Davet ve Kardeşlik Derneği

5. Alperen Ocakları Gaziantep Şubesi

6. Cihannuma Derneği

7. Ensar Vakfı

8. Gaziantep Darül Hadis Cemiyeti

9. Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı

10. Gaziantep İ.H.H.

11. Gaziantep Kalem Derneği

12. Hasan Hoca Vakfı

13. Hoşgör Fatih İlim Araştırma Vakfı

14. İlim Yayma Cemiyeti

15. İnsan ve Medeniyet Hareketi

16. İrfanyolu derneği

17. Köprü-Der

18. Medeniyet Vakfı

19. Memur-Sen

20. Milli Birlik Cemiyeti

21. Önder İmam Hatipliler Derneği

22. Semerkand

23. Suffa-Der

24. Türkiye Aile meclisigaziantep bölge başkanlığı

25. Türkiye Gençlik Vakfı

26. Türkiye Kardeşlik Vakfı

27. Uşaki Vakfı

28. Vahdet Vakfı

29. Veren el - Safa Vakfı

30. Yedi Hilal Derneği

31. Yeni Dünya Vakfı

32. KARAHÖYÜK KURAN KURSU YAPTIRMA DERNEĞİ

33. NURŞİN EĞİTİM KÜLTÜR YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

34. Yedibaşak İnsani Yardım Derneği

35. ÖĞDER

36. Cansuyu Gaziantep Şube

37. EsderGaziantep Şubesi

38. Milli Gazete Gaziantep Temsilciliği

39. HUDER Gaziantep Şube

40. DİNBİRDER Gaziantep Şube

41. TEKDER Gaziantep Şube

42. Cihander Derneği

43. Hayrat Vakfı Gaziantep Şube

Hoşgör Fatih İlim Araştırma Vakfı

45. Enhar Yardımlaşma Derneği

46. Türkiye Aile Meclisi Gaziantep Bölge Başkanlığı

47. Safa Vakfı Gaziantep Şube Başkanlığı

48. Ulaştırma Memur-Sen Gaziantep Şubesi

49. Genç Mermur-Sen Gaziantep Şubesi

50. Gaziantep Üniversitesi Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi

51. Kültür Memur-Sen Gaziantep Şubesi

52. Eğitim Bir-Sen Gaziantep Şubesi

53. Bayındır Memur-Sen Gaziantep Şubesi

54. Büro Memur-Sen Gaziantep Şubesi

55. Diyanet-Sen Gaziantep Şubesi

56. Enerji Bir-sen Gaziantep Şubesi

57. Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi

58. Birlik Haber-Sen Gaziantep Şubesi

59. Davet ve Kardeşlik Derneği