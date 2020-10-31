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Dünya Sivil katili Ermeniler AİHM’e şikayet edildi
Dünya

Sivil katili Ermeniler AİHM’e şikayet edildi

Azerbaycan, Ermenistan’ın sivilleri hedef alan saldırıları nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM)başvurdu. Azerbaycan Başsavcılığı, Ermeni ordusunca 91 sivilin katledilmesi konusunda tüm delillerin toplandığını ve AİHM’e başvuruda bulunulduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 12:08:00 -
Sivil katili Ermeniler AİHM’e şikayet edildi

Başsavcılıktan verilen bilgilere göre, Gence’de sivillere karşı gerçekleştirilen saldırının failleri olarak, Dağlık Karabağ’daki sözde Ermeni yönetimin lideri Araik Harutyunyan, yardımcısı David Babayan, askeri yönetici Jalal Harutyunyan ve Ermenistan Milletvekili Arman Babajanyan hakkında soruşturma açıldı ve uluslararası arama kararı çıkartıldı. Ayrıca Ermeni saflarında savaşan 3’ü Fransa, diğerleri ABD, Belarus ve Gürcistan vatandaşı 6 kişiye ilişkin soruşturma başlatıldı ve bu kişiler uluslararası arananlar listesine alındı.

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