  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hatim duası nasıl yapılır?

Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri kıssası

Asrı Saadet'te peygamber sevgisi

Hz. Ali ile karıncanın kıssası

Kadir Gecesi tesbihleri nelerdir? Kadir Gecesi'nde çekilecek zikirler ve tesbihler hangileri?
için kalan
Aktüel

Siverek’te sıcaklıklar 47 dereceye ulaştı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Mayıs ayında sıcaklık rekoru kırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 14:28:40 -
Siverek’te sıcaklıklar 47 dereceye ulaştı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Mayıs ayında sıcaklık rekoru kırıldı.


Yurt genelinde etkisini göstermeye başlayan aşırı sıcaklıklar, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Mayıs ayında rekor kırdı. Birkaç gün önce 30 derecelerde seyreden termometreler, dün 47’yi gösterdi.


Korona virüs nedeniyle boşalmayan sokak ve caddeler, sıcaklık nedeniyle boşaldı. Aşırı sıcaklar nedeniyle sokak hayvanları parklardaki ağaç gölgeliklerinde serinlemeye çalışırken, duyarlı bazı esnafın ise sokak hayvanlarının susuz kalmaması için iş yerlerinin önüne su dolu kaplar koydukları gözlendi.


İlçe esnafından Musa Baturalp, sıcaklıkların artmasıyla beraber her gün iş yerinin önüne iki tane su dolu kap doldurduğunu belirterek, herkesin bu süreçte sokak hayvanları için duyarlı olmasını istedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı