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Yerel Siverek’te akraba iki aile arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Yerel

Siverek’te akraba iki aile arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-03-12 08:07:00 -
Siverek’te akraba iki aile arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde akraba olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

 Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde akraba olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Mezra kırsal mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, akraba iki aile arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda A.A. (22) ve E.A. (25) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma olayın gerçekleştiği mahalle ve hastenede geniş güvenlik önemleri alırken, olayla ilgili incelem başlatıldı.

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