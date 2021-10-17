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Spor Sivas'tan beraberlik çıktı
Spor

Sivas'tan beraberlik çıktı

Süper Lig'in 9. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Fraport TAV Antalyaspor 2-2 berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 08:17:00 -
Sivas'tan beraberlik çıktı

10. dakikada karşılaşmanın ilk pozisyonunda Sivasspor öne geçti. Gradel'in sol çaprazdan ortasında ceza alanı içinde iyi yükselen Caner Osmanpaşa, düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0

19. dakikada Antalyaspor gole çok yaklaştı. Soldan kullanılan kornerde kafalardan seken topu önünde bulan Crivelli'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin sağından dışarı çıktı.

21. dakikada orta alandan topla birlikte ilerleyen Hakan Özmert'in ceza yayına girmeden şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

24. dakikada Antalyaspor eşitliği yakaladı. Duvar pası yaparak rakip ceza yayına yaklaşan Fredy'nin şutunda top kaleci Muammer Yıldırım'ın sağından ağlara gitti: 1-1

42. dakikada konuk ekip öne geçti. Sol çaprazda topla birlikte ceza sahasına giren Doğukan Sinik'in plasesinde meşin yuvarlak ikinci kez Sivasspor ağlarına gitti: 1-2

45+4. dakikada ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Sol kanattan Uğur Çiftçi'nin ortasında Kayode, düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-2

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

İkinci yarı

49. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında ceza alanı içinde iyi yükselen Kayode'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

67. dakikada ev sahibi ekibin sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza yayının gerisinde topla buluşan Pedro Henrique'nin vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

85. dakikada Demir Grup Sivasspor sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Gradel'in altıpasa doğru gönderdiği topu, kaleci Boffin çift yumrukla uzaklaştırdı.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

 

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