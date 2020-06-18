  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 19:32:33 -
Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

M.Y. yönetimindeki 16 ACU 906 plakalı kamyon, Süleyman K'nin kullandığı 60 DG 199 plakalı hafif ticari araç, Recai E. (55) idaresindeki 05 ABD 390 plakalı otomobil ve Cemal T. (60) yönetimindeki 06 GC 2938 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolu Yıldızeli ilçesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada sürücüler Cemal T. ve Recai E. ile araçlarda bulunan Sevim Karaca (63), Metin Sezgin (42), Semiha (46), Kerime (25), Zeynep (8) ve Aylin Ertürk (19) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Sivas ve Yıldızeli devlet hastanelerinde tedavi altına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı