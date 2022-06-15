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Yerel Sivas'ta yürekler ağza geldi
Yerel

Sivas'ta yürekler ağza geldi

Sivas'ta Karşıyaka mahallesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 19:58:00 -
Sivas'ta yürekler ağza geldi

Edinilen bilgiye göre kaza Karşıkaya Mahallesi Serpincik köyü yolu üzerinde meydana geldi.

Şehir merkezinden Serpincik istikametine gitmekte olan. Y.K. yönetimindeki 58 FP 800 plakalı Opel marka otomobil ile karşı yönden gelmekte olan A.A. yönetimindeki 58 ADL 376 plakalı Fiat marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücüler araçlarda bulunan toplamda 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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