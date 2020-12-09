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Aktüel Sivas'ta yüksek kesimlere kar yağdı
Aktüel

Sivas'ta yüksek kesimlere kar yağdı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 14:43:56 -
Sivas'ta yüksek kesimlere kar yağdı

SİVAS (AA) - Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Karadeniz ile Akdeniz bölgelerinin bağlantı yolu olarak bilinen Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde dün akşam kar yağışı başladı.

Etkisini bugün de sürdüren kar yağışı, Kösedağ eteklerini beyaza bürüdü.

Kent merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nın bulunduğu bölge de kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

Yoğun sisin de etkili olduğu bölgede, hava ve kara ulaşımında aksamalar yaşandı.

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