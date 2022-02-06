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Yerel Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! 11 yaralı
Yerel

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! 11 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen yolcu otobüsü yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonucu 11 yolcu yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 09:30:00 -
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! 11 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 11 yolcu yaraladı.

Edinilen bilgiye göre Ankara'dan Van istikametine gitmekte olan Kamilkoç firmasına ait 13 AAF 095 plakalı yolcu otobüsübü, Kayseri-Malatya karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi İncesu mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre 11 yolcu yaralandı. Yaralı yolcular ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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