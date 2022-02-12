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Yerel Sivas'ta yoğun kar nedeniyle 164 köy yolu ulaşıma kapandı
Yerel

Sivas'ta yoğun kar nedeniyle 164 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle164 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 09:33:00 -
Sivas'ta yoğun kar nedeniyle 164 köy yolu ulaşıma kapandı

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yol açma çalışması sırasında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalara ilişkin ihbarlara öncelik veriliyor.

Bu arada, il genelinde soğuk hava etkili oluyor.

Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 14 dereceye kadar düştü.

Öte yandan, Türk Hava Yollarının (THY) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan saat 11.00'de yapılması planlanan TK-2658 Sivas-İstanbul seferinin, sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine iptal edildiği belirtildi.

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