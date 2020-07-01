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Aktüel

Sivas'ta yaşlılar ATV turuyla stres attı

Yeniakit Publisher
2020-07-01 13:32:04 -
Sivas'ta yaşlılar ATV turuyla stres attı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Doğanşar ilçesinde yaşlılar için yaylalarda ATV turu düzenlendi.

Doğanşar Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlayan normalleşme süreciyle birlikte 65 yaş üzeri vatandaşların moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla yaşlıları ATV ile gezdirdi.

Doğanşar Kaymakamı Onur Aykaç, gazetecilere, koronavirüs tedbirleri sürecinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların yaklaşık 3 ayı evlerinde geçirdiğini söyledi.

Sivas Valiliğinin desteğiyle bu dönemde yaşlıların tüm isteklerini karşılamaya çalıştıklarını aktaran Aykaç, "Gelinen süreçte normalleşmenin başlamasıyla birlikte onların moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla sosyal mesafe kuralına riayet ederek yaşlılarımızı Doğanşar'ın yeşil coğrafyasında, yaylalarında ATV ile gezdirdik." dedi.

Geziye katılanlardan 71 yaşındaki Turan Kaya da salgın hastalık dolayısıyla uzun süre evden çıkamadıklarını belirterek, "Kaymakamımızın düzenlediği bu organizasyonla dışarı çıktık. Yaylalarda sosyal mesafemizi koruyarak gezdik." diye konuştu.

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