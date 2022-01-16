Sivas'ta yarın okullar tatil mi? 17 Ocak’ta Sivas'ta kar tatili var mı?

Sivas-Giresun Karayolu 2 bin 100 rakımlı Geminbeli Geçidinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı ve buzlanmayla birlikte geçitte ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Yol trafiğe kapanırken metrelerce araç kuyruğu oluştu. Onlarca araç yolda mahsur kaldı. Mahsur kalanlar arasında AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu da bulunuyor. Ekipleri yolu yeniden trafiğe açmak için seferber oldu. 1 saatin ardından yol ulaşıma yeniden açıldı.

Sivas'ta okullar tatil mi?

Meteoroloji tarafından Sivas için yoğun kar yağışı uyarısı geldi. Gelen uyarının ardından Sivas’ta okullar tatil mi? Yarın Sivas’ta okullar tatili olacak mı? soruları sorulmaya başlandı. Meteoroloji verilerine göre, Sivas'ta kar yağışı etkili olacak. Sivas’ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verilip verilmeyeceği merak edilirken Sivas Valiliğinden okul kar tatiline ilişkin bir açıklam gelmedi. Kara tatili haberi Sivas Valiliğinin resmi twitter hesabı üzerinden açıklanmakta.