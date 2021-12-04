Sivas'ta yapıldı... 2022'de hizmet vermeye başlayacak
Sivas'ta yapıldı... 2022'de hizmet vermeye başlayacak
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/sivasta-yapildi-2022de-hizmet-vermeye-baslayacak-33102
2018’de kapsamı genişleten ‘sınır ticaretine’ sınırlama geldi! İşte yeni ‘sınır ticareti’ne gelen yeni limit!
Sivas'ta yapıldı... 2022'de hizmet vermeye başlayacak
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/sivasta-yapildi-2022de-hizmet-vermeye-baslayacak-33102
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