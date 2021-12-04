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Aktüel Sivas'ta yapıldı... 2022'de hizmet vermeye başlayacak
Aktüel

Sivas'ta yapıldı... 2022'de hizmet vermeye başlayacak

Sivas'ta yapıldı... 2022'de hizmet vermeye başlayacak

Yeniakit Publisher
2021-12-04 15:34:00 -
Sivas'ta yapıldı... 2022'de hizmet vermeye başlayacak

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/sivasta-yapildi-2022de-hizmet-vermeye-baslayacak-33102

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