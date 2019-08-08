0553 313 94 23

Sivas’ta trafik kazası: 2 yaralı

Sivas’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişihafif şekilde yaralandı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:09
Sivas’ta trafik kazası: 2 yaralı

Sivas’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişihafif şekilde yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, saat 15.00 sıralarında Sivas - Karaçayır yolu üzerinde meydana geldi. Kent merkezi istikametine ilerlemekte olan O.A. idaresindeki 58 TL 550 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek durabildi. Kaza sonrası sarsılmanın etkisi ile araçta bulunan D.A ve otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Sivas Numune hastanesine kaldırıldı.


Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Alkayış’tan Kurban Bayramı mesajı
    1. Başkan Alkayış’tan Kurban Bayramı..
    2. CHP'li belediyenin AK Parti'ye geçen..
    3. Malazgirt Zaferi Ordu’da kutlanacak
    4. Oktay: Önümüzdeki süreci fırsat olarak..
    5. İran açık açık tehdit etti: Bu karar..
    6. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,..
    7. Şanlıurfa turizminde revizyon..
    8. Büyükşehir Kurban Bayramı’na hazır
    9. Ordu’da kaçak ve sahte alkol satışı..
    10. Virajı alamayınca kanala uçtu
    11. Gazişehir Gaziantep'te transfer
    12. Başkan Böcek’ten bayram mesajı
    13. Başkan Cengiz: “Çözüm odaklı..
    14. Gabriel Jesus'a 2 ay uluslararası..
    15. Afrin'de bombalı saldırı! Ölüler var
    16. Pakistan’da otobüs ile çekçek..
    17. Fındıkta rakip ülkeler Ordu’da birleşti
    18. Oktay: "Yüksek teknolojili..
    19. Akaryakıtta çifte indirim
    20. Dadaloğlu’nda bin 700 aile doğalgaza..
    21. Kaza riski yüksek olan 70 noktaya..
    22. Erzurum’da bayramda ulaşım ücretsiz..
    23. Oktay: "35 eylemi hayata geçirme..
    24. Eyüpsultan Yadigar Mağazası yeni..
    25. Sakarya'da düşürülen cüzdanı alan kişi..
    26. Mahalle muhtarı deprem anını Akit'e..
    27. Kaybolan köpekleri için tatillerini..
    28. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    29. Polis sahte paraya karşı esnafı uyardı
    30. Adana Büyükşehir Belediyesi’nde..
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!