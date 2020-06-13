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Sivas'ta tırtılla mücadele için doğaya kuş yuvaları yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-13 09:54:49 -
Sivas'ta tırtılla mücadele için doğaya kuş yuvaları yerleştirildi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde köylerde yaşanan tırtıl istilası nedeniyle bölgede mücadele başlatıldı.

Tırtıl istilasını önlemek amacıyla Zara, İmranlı ve Divriği Orman İşletme Şefliği ekipleri, Kardere, Bolucan, Çaylıca, Aşağımescit ve Taşgöze köylerinde bulunan ağaçlara kuş yuvası yerleştirdi.

İmranlı Orman İşletme Şefi Ceren Yıldırım ve Divriği Orman İşletme Şefi Mehmet Bozkurt, köy muhtarlarına kuş yuvası dağıttı.

Tırtılların ağaçlardan toprağa inerek kelebeğe dönüşme dönemine girdiği, bir hafta sonra bölgedeki tırtıl istilasının sona ereceğinin beklendiği kaydedildi.

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