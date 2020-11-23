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Aktüel Sivas'ta silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı
Aktüel

Sivas'ta silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 23:35:47 -
Sivas'ta silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi silahla, 1 kişi de bıçakla yaralandı.

Kılavuz Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda iki grup halinde karşılaşan A.Y. (20), Ç.P. (30), M.U. (29), C.B. (29), T.B. (26) ve F.B. (32) arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle silahlı ve bıçaklı kavga çıktı.

Kavgada A.Y. ile M.U. av tüfeğiyle, Ç.P. ise bıçakla yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavgaya karışan üç şüpheli gözaltına alındı.

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