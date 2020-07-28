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Aktüel

Sivas'ta, serinlemek için Kızılırmak'a giren çocuk boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-07-28 19:09:49 -
Sivas'ta, serinlemek için Kızılırmak'a giren çocuk boğuldu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde serinlemek için Kızılırmak'a giren çocuk boğuldu.

Yıldızeli ilçesi Kalın köyünde serinlemek için Kızılırmak'a giren 13 yaşındaki Ömer Toraman, boğulma tehlikesi geçirdi. Yakınları tarafından nehirden çıkarılan Toraman, sağlık ekiplerince Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Toraman buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

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