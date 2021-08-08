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Sivas'ta sel felaketi!
Gündem Sivas'ta sel felaketi!
Gündem

Sivas'ta sel felaketi!

Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili olan sağanak, kısa süreli sele yol açtı.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 23:42:00 -
Sivas'ta sel felaketi!

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Karadoruk köyünde öğle saatlerinde sağanak etkili oldu.

Köyü çevreleyen tepelerden köy meydanına akan su, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı selde bir ahırı su bastı.

Konakpınar'da tarım arazisine yıldırım düştü: 1 ölü

İlçeye bağlı Konakpınar köyünde ise tarım arazisine yıldırım düşmesi sonucu 43 yaşındaki Özgür Özbek hayatını kaybetti.

İstanbul'dan her yaz babasının yanına köye gelen Özbek'in cenazesinin Büyükçekmece ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

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