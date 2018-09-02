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Sivas’ta otomobiller çarpıştı: 4 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

02 Eylül 2018 Pazar 16:00
Sivas’ta otomobiller çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Kaza, Gültepe Mahallesi 4 Eylül Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Selahattin A. idaresindeki 06 HTP 05 plakalı otomobil ile Talat O. idaresindeki 29 DD 284 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücülerle birlikte araçlarda buluna Makbule O. ve Mahir A. yaralandı. Yaralılar ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 16:00
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