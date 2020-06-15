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Aktüel

Sivas'ta otomobille kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 22:57:26 -
Sivas'ta otomobille kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Niksar Caddesi Paşabahçe Mesire Alanı girişinde A.T.Y. yönetimindeki 58 TR 235 plakalı kamyon ile Hasan Yılmaz idaresindeki 06 AFA 463 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü Yılmaz ile araçta bulunan Necati Yılmaz (61), Songül Yılmaz ve Furkan Demirkan (12) yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Necati Yılmaz müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kamyon sürücüsü A.T.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.




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