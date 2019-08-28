Sivas'ta otomobil ineğe çarptı: 4 yaralı Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin ineğe çarpması sonucunda 4 kişi yaralandı.

Tolga Suavi yönetimindeki otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesi Yaylacık Mahallesi mevkisinde aniden yola çıkan ineğe çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Meliha Karabey, Serpil Karabey Karlı ve Ayaz Ali Karlı yaralandı. Yaralılar, İmranlı Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi. Otomobilin çarptığı inek ise telef oldu.

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