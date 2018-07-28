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Sivas'ta otomobil devrildi: 3 kişi yaralandı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 20:40
Sivas'ta otomobil devrildi: 3 kişi yaralandı

Necip Sörme yönetimindeki 16 KV 854 plakalı otomobil, D-100 karayolunun Yağlıçayır köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Sürücü ile otomobilde bulunan Şaban ve Bilal Sörme araç içerisinde sıkıştı. Yaralılar Suşehri Belediyesi kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak Sivas'taki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.  

 

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 20:40
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