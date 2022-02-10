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Gündem Sivas'ta otobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
Gündem

Sivas'ta otobüs kazası! Ölü ve yaralılar var

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki tır ve bir yolcu otobüsünün karıştığı kazada bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 21:03:00 - 2022-02-10 21:05:55
Sivas'ta otobüs kazası! Ölü ve yaralılar var

Sivas-Kayseri karayolu Şarkışla ilçesi çıkışında meydana gelen kazada, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 58 ABB 534 plakalı yolcu otobüsü buzlanma nedeni ile duramayarak önünde gitmekte olan tırın dorsesine saplandı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Kazada yolcu otobüsünün şoförü olay yerinde hayatını kaybetti, 2’si ağır 13 kişi yaralandı.

Yaralılar Sarkışla ve Sivas’taki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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