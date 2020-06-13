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Yerel

Sivas’ta olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor

Sivas’ta kuvvetli sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 18:52:10 -
Sivas’ta olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor

Sivas’ta kuvvetli sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.


Sivas’ta 2 gündür yer yer etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve dolu, Koyulhisar ilçesi Kızılelma köyünde de etkisini hissettirdi. Gün boyu etkili oyan yağışlı hava akşam saatlerinde yerine kuvvetli sağanak ve doluya bıraktı. Dolu tarım arazilerine zarar verdi. Rüzgarın da etkisi ile Kızılelma Köyü Sosyal Hizmet binasından kaparak yere düşen Türk bayrağını, Arif Gökkaya isimli vatandaşın yerden kaldırıp temizlemesi Ercan Gökkaya’nın cep telefonu görüntülerine yansıdı. Ercan Gökkaya, akşam saatlerinde etkisini arttıran yağmurun ve ardından yağan dolunun köyde küçük çapta olumsuzluklara neden olduğunu, ekili tarım arazilerinin kısmen zarar gördüğünü söyledi.

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