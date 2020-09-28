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Aktüel Sivas'ta "limuzinle şehir turu" ödüllü kedi güzellik yarışması düzenlendi
Aktüel

Sivas'ta "limuzinle şehir turu" ödüllü kedi güzellik yarışması düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-09-28 21:36:08 -
Sivas'ta "limuzinle şehir turu" ödüllü kedi güzellik yarışması düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir veteriner hekim tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen kedi güzellik yarışmasında "Mahir" isimli kedi birinci seçildi.

Sivas'ta geçen yıl kliniğine gelen kedilerin fotoğraflarını çekerek sosyal medyadan güzellik yarışması başlatan veteriner hekim İbrahim Özmen, bu yıl ikincisini düzenlediği yarışmada, birinciliği elde eden kedinin sahibini limuzinli şehir turuyla ödüllendirdi.

Kentteki bir otelin konferans salonunda düzenlenen final yarışmasında kediler, hem fiziksel yapıları hem de sahipleriyle olan bağlarına göre değerlendirildi.

Finale kalan 10 kedi arasından Hüseyin Cebecioğlu’nun "Mahir" isimli kedisi birinci oldu.

Kedisiyle limuzine binen Hüseyin Cebecioğlu, AA muhabirine, kedisiyle şehir turu yapacak olmanın heyecanını yaşadığını ifade etti.

Organizasyon sahibi veteriner hekim İbrahim Özmen de yaptığı açıklamada, sosyal medya üzerinden bu yıl ikincisini düzenledikleri yarışmanın büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Bu yılki yarışmanın sloganını "dünya çok miyav" olarak belirlediklerini anlatan Özmen, şunları kaydetti:

"Sloganımız herkes tarafından çok benimsendi. Katılım geçen yıla oranla daha çoktu ama koronavirüs tedbirleri nedeniyle fazla kişi davet edemedik. Finalde jüri üyelerimiz kedileri fiziki özelliklerinden çok sahipleriyle olan hikayeleri ve bağlarına göre değerlendirip oy kullandı. İki yılda toplamda 20 binin üzerinde oy kullanıldı. Bu yılki yarışmada da Instagram'dan 10 binin üzerinde oy geldi. Birincimize limuzinle şehir turu yaptırdık ve evine gönderdik. Onun dışında ilk 3'e giren kedinin paraziter uygulamalarını kliniğimiz olarak biz karşılıyoruz."


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