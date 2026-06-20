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Bu hamle ülkeyi karıştırdı: Beşiktaş 40 Milyon Euro dedi! Patron Pavlidis için çıldırdı

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Bu hamle ülkeyi karıştırdı: Beşiktaş 40 Milyon Euro dedi! Patron Pavlidis için çıldırdı

A Bola'ya göre Beşiktaş, Benfica'nın 27 yaşındaki Yunan gol makinesi Vangelis Pavlidis için kulüp tarihinin en büyük transfer bütçesini gözden çıkardı.

#1
Foto - Bu hamle ülkeyi karıştırdı: Beşiktaş 40 Milyon Euro dedi! Patron Pavlidis için çıldırdı

Portekiz'in önde gelen spor gazetesi A Bola'nın manşetlerine göre, yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano yönetiminde iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Benfica'nın Yunan santrforu Vangelis Pavlidis için gemileri yaktı.

#2
Foto - Bu hamle ülkeyi karıştırdı: Beşiktaş 40 Milyon Euro dedi! Patron Pavlidis için çıldırdı

Transfer masasına ilk olarak 20 milyon Euro ile oturan Beşiktaş, bu teklifini önce 35 milyon Euro'ya, son olarak ise 40 milyon Euro seviyesine kadar yükseltti.

#3
Foto - Bu hamle ülkeyi karıştırdı: Beşiktaş 40 Milyon Euro dedi! Patron Pavlidis için çıldırdı

Portekiz ekibi oyuncuyu ucuza bırakmak istemiyor. Sözleşmesinde 100 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunan 27 yaşındaki golcü için Benfica’nın kapıyı 50 milyon Euro'dan açtığı belirtiliyor.

#4
Foto - Bu hamle ülkeyi karıştırdı: Beşiktaş 40 Milyon Euro dedi! Patron Pavlidis için çıldırdı

Beşiktaş'ın Pavlidis'e Benfica'da kazandığı yıllık ücretin neredeyse iki katını teklif ettiği iddia ediliyor. Ayrıca takımdaki eski takım arkadaşı Orkun Kökçü'nün de transfer için devrede olduğu gelen bilgiler arasında.

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