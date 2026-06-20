İşte 20 Haziran 2026 TYT Sınavı sorularının yorumları: Zamanı iyi kullanan öğrenciler bir adım öne çıkacak!

Bilfen Bölüm Başkanları, TYT testine ilişkin yaptıkları değerlendirmede; “Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün tamamlandı. Öğrenciler, TYT 2025’te olduğu gibi okuyan, sorgulayan, birikimli öğrencinin çözebileceği bir sınavla karşılaştılar. Süreyi iyi kullanabilen; analiz yapma, akıl yürütme, yorum yapma gibi becerilere sahip öğrenciler bu sınavda öne geçeceklerdir. Soruların içeriğinin yoğunluğu süre kullanımını olumsuz etkilemiştir. Kolay gibi görünen ama zorlayan sorular dikkat çekmektedir. Kazanımları öğrenen ve yeterince soru çözen öğrencilerin başarılı olabileceği tarzda sorular sorulmuştur. Sorular müfredata uygun ve özenle hazırlanmıştır. Öğrencilerin matematik sorularında zorlandıkları gözlemlenmiştir. Temel bilgiye hâkim olmak, kavramları içselleştirmek ve düzenli okuma alışkanlığına sahip olmak sınavda belirleyici olmuştur” dediler.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜM BAŞKANI BİRSEN ÇİÇEK

2026 TYT Türkçe testinde ÖSYM’nin son yıllarda benimsediği ölçme anlayışını sürdürdüğü görülmektedir. Soruların büyük bölümü öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, çıkarım yapma ve analiz becerilerini ölçmeye yönelik hazırlanmıştır. Testin ağırlığını paragraf ve anlam bilgisi soruları oluştururken dil bilgisi, yazım ve noktalama soruları temel kazanımlar düzeyinde yer almıştır. Sorular; ezber bilgiden çok, bilgiyi bağlam içinde kullanabilme ve metni doğru yorumlayabilme yeterliliğini ön plana çıkarmıştır. Genel olarak orta seviyede bir güçlük düzeyinde görülen sınav, düzenli okuma alışkanlığına sahip, dikkatli ve eleştirel düşünebilen öğrenciler için avantaj sağlayan bir yapı sergilemiştir. Özellikle paragraf sorularında öğrencilerin anlam kurma ve çıkarım yapma becerileri belirleyici olmuştur. Sonuç olarak 2026 TYT Türkçe, bilgi yükünden çok okuma kültürünü, anlama gücünü ve yorumlama becerisini ölçen; düşünen ve sorgulayan öğrencileri öne çıkaran bir sınav niteliği taşımaktadır.

SOSYAL BİLİMLER BÖLÜM BAŞKANI TURGUT ÖZEL (TARİH)

Tarih soruları beklendiği gibi TYT mantığına uygun olarak sorulmuştur. Soruların genel olarak tarihî kavramlar, dönem bilgisi, temel bilgilerin yorumlanması ve paragraf bilgisi üzerine kurgulanmıştır. Müfredat dışı herhangi bir soruya yer verilmemiştir.2026 TYT tarih soruları; 9.sınıf kazanımlarından 2 soru, 10.sınıf kazanımlarından 1, 12.sınıf kazanımlarından 2 soru olarak sorulmuştur. Sorularda temel kavram bilgisi ve tarih okuryazarlığı becerisi ölçülmüştür. Bu bağlamda, zorluk derecesi orta düzeyde, genel olarak iyi hazırlanmış bir sınavdır.

FELSEFE

Bu yıl felsefe soruları genel olarak bilgiye dayanmıyor gibi görünse de ağırlıklı olarak öğrencinin okuduğunda ikilemde kalmasına neden olan sorulardan oluşmuştur. Determinizm ile ilgili bilgi sorgulayan soru da öğrencileri zorlamıştır. Paragrafların şıklarının zorlayıcı olduğu gözlemlenmiştir. Soru paragraflarının açık ve anlaşılır, içerik olarak müfredata aykırı soruya yer verilmemiş olmasına rağmen öğrencileri zorlayan sorular ağırlıktadır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

TYT sınavında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden 5 yorum - kavrama sorusu sorulmuştur. Sorular konu ve kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. Müfredat dışı bir soru sorulmamıştır. Sorular kolay ve orta zorluktadır. Genel olarak TYT sınavı metinden genel yargı çıkarma, sonuca ulaşma, akıl yürütme ve kavram kullanabilme becerisini ölçmeye yöneliktir.

COĞRAFYA BÖLÜM BAŞKANI EMİN AVNİ ATALAR

2026 TYT coğrafya soruları, 9 ve 10. sınıfların kazanımlarına uygun olarak hazırlanmış olup müfredat dışı bir soru yoktur. Sorular net ve anlaşılır, genel olarak kolay ve orta zorlukta olmuştur. Geçen yıl olduğu gibi 9.sınıftan 2, 10.sınıftan 3 soru sorulmuştur. Coğrafya dersinin temel kavram ve ilkelerini kullanma, grafik ve harita okuma, bilgiyi yorumlama becerilerini ölçmeye yönelik sorular yer almaktadır. Coğrafya dersi programındaki kazanımlarla ilgili temel bilgilere hâkim olan, harita ve grafik okuma becerisini geliştirmiş olan öğrencilerin çözebileceği nitelikte bir sınav olmuştur.

MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANI MAHMUT ŞİŞMANOĞLU: SÜREYİ YÖNETEN KAZANDI

Öğrencilerden alınan geri bildirimlere göre matematik sorularının MEB müfredatına uygun hazırlandığı görülmektedir. Sınavda sürpriz olarak nitelendirilebilecek bir soru tipiyle karşılaşılmamıştır. Kolay soru sayısının fazla olması ve bu soruları dengeleyecek düzeyde çok sayıda zor sorunun bulunmaması dikkat çekmiştir. 3-4 sorunun ayırt edici nitelikte olduğu ifade edilmektedir. Özellikle hareket problemi, sayısal mantık sorusu ve periyodik problemler sorusu adayları ayrıştırabilecek sorular olarak öne çıkmıştır. Geometri bölümünde ise 2025 TYT ile benzer bir soru dağılımının tercih edildiği görülmüştür. Genel değerlendirmede, sınavın süre yönetimi iyi yapabilen ve temel kazanımlara hâkim öğrenciler için beklenmedik bir yapıda olmadığı söylenebilir. Sıralamayı belirleyecek temel unsurun, birkaç seçici soru ile birlikte zaman yönetimi becerisi olduğu değerlendirilmektedir.

FİZİK BÖLÜM BAŞKANI HAKAN ÖZDEMİR

ÖSYM bu yıl, son yıllarda sıkça karşımıza çıkan "günlük yaşam deneyimine dayalı" soru sayısını azaltmış olduğu görülmektedir. Soruları rahat çözebilmek için sadece formül ezberlemek değil; temel bilgiye hâkim olmak, kavramları içselleştirmek ve düzenli okuma alışkanlığına sahip olmak (soruyu doğru anlamak adına) belirleyici olmuştur. Soru dağılımı geçmiş yıllardaki gibi 9 ve 10. sınıf müfredatını dengeli bir şekilde kapsıyor. Sınavdaki 5 soru kaynak kitaplarda sıklıkla karşımıza çıkan "çalışan öğrencinin" rahatlıkla yapabileceği standart düzeydeyken elektroskop ve hareket soruları, kavramları tam olarak içselleştirememiş öğrencileri elemek üzere tasarlanmış sınavın "seçici" soruları olmuştur. TYT fiziğe hazırlanırken sadece yüzeysel günlük hayat örneklerine değil, fiziksel kavramların teorik özüne ve mantığına da odaklanılması gerektiği net bir şekilde görülmektedir.

KİMYA BÖLÜM BAŞKANI DEMET AKÇAYÖZ

2026 TYT’de kimya soruları 9 ve 10. sınıf konu kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Sınav bilgi ağırlıklı, anlaşılır ve orta zorlukta sorulardan oluşmaktadır. 9. sınıf konularından 4 soru, 10. sınıf konularından 3 soru sorulmuştur. Temel matematik bilgisini kullanmayı gerektiren 3 soru bulunmaktadır. Grafik içeren sorulara yer verilmemiş olup görsel okuma gerektiren sorulara yer verilmiştir ve öncüllü soru sayısı ikidir. Sınavın genelinin bilgi ve dikkat gerektiren sorulardan oluştuğu görülmektedir. Kimya soruları, temel kimya kavramlarını iyi kavrayan, konulara hâkim olan, düzenli çalışan ve dikkatli öğrenciler için yapılabilir düzeydedir.

BİYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI TANER ALTUNBARAN

2026 TYT biyoloji sorularından üçünün 9. sınıf diğer 3 sorunun ise 10. sınıf programına ait konulardan sorulduğu gözlenmiştir. Soruların konu dağılımı önceki yıllarda olduğu gibidir. Soruların tamamı kazanımlara uygun olarak sorulmuş. Sınav soruları kavrama düzeyinden çok, bilgiyi ölçecek nitelikte temel düzeydedir. Sınavın zorluk seviyesi orta düzeydedir.