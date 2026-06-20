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Beklenmedik gelişme: Vlahovic transferinde işler kızışıyor! Süper Lig devi, Beşiktaş'a rakip oldu

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Beklenmedik gelişme: Vlahovic transferinde işler kızışıyor! Süper Lig devi, Beşiktaş'a rakip oldu

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Dusan Vlahovic transferinde yarış kızıştı. Siyah beyazlıların ezeli rakibi transfere dahil oldu.

#1
Foto - Beklenmedik gelişme: Vlahovic transferinde işler kızışıyor! Süper Lig devi, Beşiktaş'a rakip oldu

Beşiktaş, Juventus'tan ayrılan Dusan Vlahovic'i kadrosuna katmak istiyor. Başkan Serdal Adalı, Sırp golcüyü transfer etmek için oyuncunun isteklerini karşılayabileceğini yıldız futbolcuya iletti.

#2
Foto - Beklenmedik gelişme: Vlahovic transferinde işler kızışıyor! Süper Lig devi, Beşiktaş'a rakip oldu

La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre Beşiktaş, Dusan Vlahovic'e bonuslarla birlikte yıllık 8 milyon euro verebileceğini iletti. Vlahovic diğer teklifleri de dinlemek istediğini bildirdi. Mauro Icardi ile yola devam etmeye sıcak bakmayan Galatasaray da Sırp yıldız için devreye girdi.

#3
Foto - Beklenmedik gelişme: Vlahovic transferinde işler kızışıyor! Süper Lig devi, Beşiktaş'a rakip oldu

Dusan Vlahovic'in yeni takımına haziran ayı sonunda karar vermesi bekleniyor. Geçen sezon Juventus formasıyla 23 maça çıkan 26 yaşındaki santrfor, 10 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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