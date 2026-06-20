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Şekere ve kolesterole süper gıda şifası... Şişkinliği Azaltmanın Püf Noktaları...

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Şekere ve kolesterole süper gıda şifası... Şişkinliği Azaltmanın Püf Noktaları...

Baklagillerin şifaları anlattıkça anlatılan bir bilgi deposuna dönüşmüş durumda...

#1
Foto - Şekere ve kolesterole süper gıda şifası... Şişkinliği Azaltmanın Püf Noktaları...

Baklagiller, yüksek besin değerleri sayesinde “süper gıda” olarak öne çıkarken, sindirimde yol açtıkları şişkinlik nedeniyle birçok kişi tarafından sınırlı tüketiliyor. Uzmanlara göre doğru yöntemlerle hazırlandığında bu sorun büyük ölçüde azaltılabiliyor.

#2
Foto - Şekere ve kolesterole süper gıda şifası... Şişkinliği Azaltmanın Püf Noktaları...

Beslenme uzmanlarına göre baklagiller, hem bitkisel protein hem de kompleks karbonhidrat içeriğiyle dikkat çekiyor. Özellikle siyah fasulye, yüksek lif oranı sayesinde öne çıkıyor. Yarım su bardağı siyah fasulye yaklaşık 8 gram lif içerirken, bu miktar günlük lif ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılıyor.

#3
Foto - Şekere ve kolesterole süper gıda şifası... Şişkinliği Azaltmanın Püf Noktaları...

Ayrıca fasulye; potasyum, demir, magnezyum, bakır, folat ve B6 vitamini gibi birçok değerli mineral ve vitamin açısından da zengin bir kaynak olarak gösteriliyor.

#4
Foto - Şekere ve kolesterole süper gıda şifası... Şişkinliği Azaltmanın Püf Noktaları...

Uzmanlara göre baklagillerde bulunan lif, bağırsak sağlığını desteklemenin yanı sıra kolesterol emilimini azaltmaya ve kan şekerinin dengelenmesine yardımcı oluyor. Düzenli tüketimin, kilo kontrolüne katkı sağladığı ve daha düşük bel çevresi ile ilişkili olduğu da belirtiliyor.

#5
Foto - Şekere ve kolesterole süper gıda şifası... Şişkinliği Azaltmanın Püf Noktaları...

Ayrıca baklagillerin kabızlığı önlediği ve kolon sağlığını destekleyebileceği ifade ediliyor.

#6
Foto - Şekere ve kolesterole süper gıda şifası... Şişkinliği Azaltmanın Püf Noktaları...

Baklagil tüketiminde en sık şikâyet edilen sorun olan gaz ve şişkinlik için uzmanlar bazı basit yöntemler öneriyor. Fasulyeleri bir gece önceden suda bekletmek, sindirimi kolaylaştıran en etkili yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor.

#7
Foto - Şekere ve kolesterole süper gıda şifası... Şişkinliği Azaltmanın Püf Noktaları...

Bunun yanı sıra kimyon, rezene, kişniş ve zencefil gibi baharatların eklenmesi de sindirimi destekleyerek rahatsızlık hissini azaltabiliyor.

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