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Sivas'ta Kur'an kursu öğreticileri ve gönüllü ev hanımları maske üretti

2020-04-28 21:08:26 -
Sivas'ta Kur'an kursu öğreticileri ve gönüllü ev hanımları maske üretti

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Kur'an kursu öğreticileri ve gönüllü ev hanımları tarafından maske üretildi.

Sivas Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kur’an kursu öğreticileri ve gönüllü ev hanımları evlerindeki dikiş makinelerini kullanarak maske üretmeye başladı.

Kur'an kursu öğreticileri ve gönüllü ev hanımları tarafından üretilen 10 bin 500 maske gerekli malzemelerin temin edildiği Sivas Halk Eğitim Merkezine teslim edildi.

Maskeler sağlık kuruluşları başta olmak üzere kamu kurumlarına dağıtılacak.



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