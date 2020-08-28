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Aktüel Sivas'ta Kovid-19'u yenen yaşlı çift taburcu oldu
Aktüel

Sivas'ta Kovid-19'u yenen yaşlı çift taburcu oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-28 17:59:59 -
Sivas'ta Kovid-19'u yenen yaşlı çift taburcu oldu

SİVAS (AA) - Sivas'ta yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen yaşlı çift, tedavi gördükleri hastaneden taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, Hafik ilçesine bağlı Pusat köyünde yaşayan 82 yaşındaki Ali İhsan ile 78 yaşındaki eşi Kamer Corut, bir hafta önce yorgunluk, baş ve kas ağrısı ile nefes darlığı şikayetiyle Sivas Numune Hastanesine başvurdu.

Hastanede yapılan Kovid-19 testinde yaşlı çiftin koronavirüse yakalandığı tespit edildi.

Pandemi hastanesi olarak kullanılan Çok Amaçlı Geriatri Merkezinde (ÇAĞEM) tedavi altına alınan Corut çifti, 7 günlük tedavilerinin ardından iyileşerek taburcu oldu.


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