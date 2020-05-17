Sivas'ta Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere para cezası

SİVAS (AA) - Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden iş yerlerine 11 bin 944 lira para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, gıda güvenliği ve toplum sağlığı için ilgili kurumların denetimleri aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri son bir haftada 28 iş yerinde 147 ürünü denetledi.

Sivas Belediyesi ekipleri ise 85 iş yerinde denetim yaparken, kurallara uymayan 17 işletmeye 6 bin 244 lira para cezası uyguladı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince de 401 iş yerinde yapılan denetimlerde kurallara uymayan iş yerlerine 5 bin 700 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de şehrin tamamındaki giriş kontrol noktalarında 16 bin 515 aracı kontrol etti.

Ekipler, il dışından Sivas'a giriş yapan 32 bin 576 vatandaşı 14 gün süreyle evde kalmaları konusunda bilgilendirdi.





