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Aktüel Sivas'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 17 kişiye ceza
Aktüel

Sivas'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 17 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-09-11 09:25:04 -
Sivas'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 17 kişiye ceza

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 17 kişiye 53 bin 550 lira para cezası uygulandı.

Gürün Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçedeki denetimlerde karantina ihlali yapan 4 kişiye 12 bin 600 lira para cezası kesildiği belirtildi.

Koronavirüs tedbirlerine uymayan 2 kamu görevlisine ise 6 bin 300 lira, yasak olmasına rağmen kahvehanede oyun oynayan 11 kişiye 34 bin 650 lira ceza uygulandığı aktarıldı.

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