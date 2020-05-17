  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Öğle namazı nasıl kılınır? Öğle namazı kaç rekat? İl il Öğle namazı vakitleri ve kılınışı haberde!

Hekimlerimiz yetkinler

YHT seferleri başlıyor

Çay izni alanlar yarın gece yolcu

Ejder’in ilk ihracatı Ortadoğu’ya
için kalan
Aktüel

Sivas'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 124 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-05-17 12:33:47 -
Sivas'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 124 kişiye para cezası

SİVAS (AA) - Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 124 kişiye 125 bin 832 lira ceza kesildi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, son bir haftada il merkezinde yapılan kontroller ve denetlemelerde, 65 yaş ve üzeri, kronik hastalığı bulunan, 20 yaşından küçük ve 14 gün kuralına uymayan 124 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 125 bin 832 lira idari para cezası verildi.

Açıklamada, sokağa çıkma zorunluluğu olmayanlardan da evlerinde kalmaları istendi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı