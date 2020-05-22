  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Trump Kovid-19'un ikinci dalgası olursa ekonomiyi durdurmayacaklarını açıkladı

Iğdır’da maske takmak zorunlu hale getirildi

Çankırı'da karantina süresini tamamlayan 233 kişi evlerine uğurlandı

Ekvador'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 939'a yükseldi

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
için kalan
Aktüel

Sivas’ta kişi başına düşen mevduat tutarı 13 bin 12 lira

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık sektörüne ait finansal verilerin Türkiye coğrafyası üzerinde dağılımını gösteren ’’FİNTÜRK-Finansal Türkiye Haritası’’ verilerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 09:35:17 -
Sivas’ta kişi başına düşen mevduat tutarı 13 bin 12 lira

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık sektörüne ait finansal verilerin Türkiye coğrafyası üzerinde dağılımını gösteren ’’FİNTÜRK-Finansal Türkiye Haritası’’ verilerini açıkladı.


2020 yılının ilk çeyreğini kapsayan verilere göre Sivas’ta kişi başına düşen toplam mevduat tutarı 13 bin 12 lira olarak tespit edildi.


Türkiye’de 2020’nin Ocak-Mart ayları arasında kişi başına düşen toplam mevduat tutarının en yüksek olduğu il 77 bin 383 lira ile İstanbul oldu. Bu şehri 66 bin 394 lira ile Ankara, 33 bin 723 lira ile İzmir, 31 bin 817 lira ile Muğla, 29 bin 405 lira ile Kocaeli, 29 bin 342 lira ile Antalya, 24 bin 303 lira ile de Denizli takip etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı