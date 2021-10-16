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Spor Sivas'ta kazanan yok
Spor

Sivas'ta kazanan yok

Süper Lig'in 9. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 18:04:00 -
Sivas'ta kazanan yok

Süper Lig'in 9. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi takım 10. dakikada Caner Osmanpaşa ile 1-0 öne geçti. Konuk ekip 24. dakikada Fredy'nin golüyle beraberliği sağladı. 42'de Doğukan Sinik takımının öne geçiren golü kaydetti: 1-2.

Sivasspor 45. dakikada Kayode'nin golüyle skoru yeniden dengeledi ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Ersun Yanal ayrıldıktan sonra Nuri Şahin'le ilk maçına çıkan Antalyaspor puanını 9'a, DG Sivasspor ise 10'a yükseltti.

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