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Sivas'ta kazanan yok

Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor iki kez öne geçtiği maçta Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 21:16:00 -
Sivas'ta kazanan yok

Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor iki kez öne geçtiği maçta Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan zorlu mücadele 2-2 sona erdi.

Goutas'in golleriyle öne geçen Demir Grup Sivasspor'a Göztepe
Halil Akbunar ve Beykan Şimşek ile karşılık verdi.

Demir Grup Sivasspor'da Olarenwaju Kayode 70. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası takımını 10 kişi bıraktı.

Bu beraberlik sonrası Demir Grup Sivasspor ilk puanını alırken Göztepe ise puanını 2'ye çıkardı.

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