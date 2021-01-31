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Gündem Sivas'ta kar ulaşımı aksattı
Gündem

Sivas'ta kar ulaşımı aksattı

Sivas'ta yoğun kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Yolda mahsur kalanlara ekipler yardım etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 05:04:00 -
Sivas'ta kar ulaşımı aksattı

Kentte akşam saatlerinden itibaren başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran kar, hayatı olumsuz etkiledi. Kar, bir süre sonra fırtına ve yoğun tipiye neden oldu. Sivas- Malatya ve Sivas- Kayseri karayolları ulaşıma kapatıldı. Ulaş ilçesine 3 kilometre uzaklıkta bulunan Güneş Enerjisi Santrali'nde (GES) bir güvenlik görevlisi, elektrik akımının kesilmesi sonucu mahsur kaldı. Firma çalışanı Ulaş İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

İmranlı ilçesi Kızıldağ mevkisinde de kar hayatı olumsuz etkiledi. Yolda kalan bazı vatandaşlara İmranlı Arama Kurtarma Timi (İMAYKUT) yardım etti. Karayolları ekipleri, yolları ulaşıma açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor.

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