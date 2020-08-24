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Aktüel Sivas'ta kaçak bıldırcın avlayan 2 kişiye 23 bin 757 lira ceza
Aktüel

Sivas'ta kaçak bıldırcın avlayan 2 kişiye 23 bin 757 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-08-24 09:30:57 -
Sivas'ta kaçak bıldırcın avlayan 2 kişiye 23 bin 757 lira ceza

SİVAS (AA) - Sivas'ta kaçak olarak bıldırcın avlayan 2 kişiye 23 bin 757 lira ceza kesildi.

Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Yalnızsöğüt köyü mevkisinde bıldırcın avlandığı ihbarı üzerine durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Avlanmaya yasak bölgede kota almadan ruhsatlı av tüfekleri ile kaçak avcılık yaptıkları ve 35 adet bıldırcın vurdukları belirlenen 2 kişiye, 23 bin 757 lira idari para cezası uygulandı.


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