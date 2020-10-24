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Aktüel Sivas'ta işçi servisi devrildi: 26 yaralı
Aktüel

Sivas'ta işçi servisi devrildi: 26 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 09:14:27 -
Sivas'ta işçi servisi devrildi: 26 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 26 kişi yaralandı.

Murat Ergin idaresindeki 34 VH 8287 plakalı işçi servisi, Sivas-Erzincan kara yolu Şarköy yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada, midibüste bulunan 26 kişi yaralandı.

Suşehri ve Zara ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 6'sı Sivas'a sevk edildi.

İşçilerin, Sivas-Erzincan kara yolunda yapımı devam eden tünel inşatında çalıştıkları öğrenildi.

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