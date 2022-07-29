Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
E.A. (19) idaresindeki 06 ABH 853 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolu Gültepe Mahallesi Adliye Kavşağı'nda, S.S'nin (32) kullandığı 58 BR 363 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki B.S. (22), E.A. (18), K.Ş. (44), O.K. (68) ve A.K. (61), ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Durumu ağır olan A.K. (61), Sivas Numune Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.