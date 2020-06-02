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Aktüel

Sivas'ta iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-02 11:39:57 -
Sivas'ta iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Babür'ün kullandığı 24 EH 660 plakalı motosiklet, Sanayi Sitesinde, Tuğrul Kütükçü idaresindeki 50 AAE 676 plakalı motosikletle çarpıştı.

Yaralanan sürücüler, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Babür, ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

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