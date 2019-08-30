Sivas'ta iki araç çarpıştı! 9 yaralı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 9 kişi yaralandı.30 Ağustos 2019 Cuma 17:11
Halil Çakmak yönetimindeki hafif ticari araç, D-100 kara yolunun Suşehri ilçesi yakınlarında Osman İlhan'ın kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.
Sürücü Osman İlhan, eşi Seher İlhan ve kızı İmran Bilgin ile diğer araçta bulunan Gülsüm Çakmak, Arslan Kurnaz, Yusuf Karabulut, Hacı, Sevgi ve Hayrunnisa Cevahiroğlu yaralandı.
Yaralılar, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
YORUM YAZ