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Aktüel Sivas'ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Sivas'ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 17:13:00 -
Sivas'ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde elektrik ve elektronik malzeme çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adana'dan Yıldızeli ilçesine gelen gelen 4 kişinin hırsızlık yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri, oluşturulan yol kontrol noktasında bir hafif ticari aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 35 elektrik kablosu, 76 şalter, demir kesme makası ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olayda kullanılan araca el konuldu.



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