Sivas'ta gece tavşan avlayan 3 kişiye ceza kesildi
Sivas'ın Gölova ilçesinde gece tavşan avlarken yakalanan 3 kişiye, 31 bin 255 lira ceza uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ile Gölova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki Akıncılar genel avlağında gece avı yapıldığı ihbarı üzerine bölgede çalışma yürüttü.
Gece avlanan 3 kişi, tüfekle vurdukları 2 tavşanla yakalandı.
Ekipler, bir araca ve takozsuz kullanılan av tüfeğine el koydu.
Şüphelilere 28 bin 455 lira idari, 2 bin 800 lira tazminat olmak üzere 31 bin 255 lira ceza uygulandı.