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Spor Sivas'ta Galatasaray mesaisi
Spor

Sivas'ta Galatasaray mesaisi

Yeniakit Publisher
2024-04-29 20:10:00 -
Sivas'ta Galatasaray mesaisi

Trendyol Süper Lig'in 35. hafta maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Sahasında 1-0 kazandığı Konyaspor maçının ardından bir gün izin yapan kırmızı-beyazlılar, gelecek hafta Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman 3 grup halinde yapılan yarım saha çift kale maçla sona erdi.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Galatasaray ile Sivasspor, 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da RAMS Park'ta karşılaşacak.

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