Sivas'ta feci kaza! Polis motosikleti devrildi
Sivas'ta polis motosikletinin devrilmesi sonucu bir polis memuru yaralandı.04 Eylül 2019 Çarşamba 13:55
Kazada yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesine bağlı şahin motorluekiplerde görevli polis memuruUfuk Altunsoy'un kullandığı motosiklet, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Yaralanan Altunsoy, ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın, Altunsoy'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kentteki programları için alınan tedbirler kapsamında görevliyken meydana geldiği öğrenildi.
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