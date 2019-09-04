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Sivas'ta feci kaza! Polis motosikleti devrildi

Sivas'ta polis motosikletinin devrilmesi sonucu bir polis memuru yaralandı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:55
Sivas'ta feci kaza! Polis motosikleti devrildi

Kazada yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesine bağlı şahin motorluekiplerde görevli polis memuruUfuk Altunsoy'un kullandığı motosiklet, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Yaralanan Altunsoy, ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın, Altunsoy'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kentteki programları için alınan tedbirler kapsamında görevliyken meydana geldiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:55
  1. Sivas
  2. Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi
  3. Sivas Nuri Demirağ Havalimanı
  4. Numune Hastanesi
  5. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. polis memuru

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