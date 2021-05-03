  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
AK Partili Turan Kılıçdaroğlu'nun asıl korkusunu açıkladı
Almanya'da bir doz aşı yerine 5 doz aşı yaptılar
Nijerya'da Boko Haram saldırısında 8 kişi öldü
Barcelona şampiyonluk yarışından kopmadı
Gündem Sivas'ta feci kaza: 2 ölü
Gündem

Sivas'ta feci kaza: 2 ölü

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 05:58:00 -
Sivas'ta feci kaza: 2 ölü

Salih Demir (73) yönetimindeki 58 SD 646 plakalı traktör, D-100 kara yolunun Beydeğirmeni köyü kavşağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada traktörde bulunan Yusuf Keskin (69) olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralı olarak Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Demir ve Keskin'in tarla sulamak amacıyla yola çıktıkları öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İbo Show Deniz Satar’ın başını yaktı! Beşiktaş Hatayspor maçı sonrası olay
Spor

İbo Show Deniz Satar’ın başını yaktı! Beşiktaş Hatayspor maçı sonrası olay

Beşiktaş’ın Hatayspor’u 7-0 yendiği maç sonrası bir dönem ekranlarda sunuculuk yapan Deniz Satar isyan etti. İbo Show izlerken hikaye paylaş..
Dinel Biden dinle! Alman gazetecinin füzesi yeniden gündem oldu
Dünya

Dinel Biden dinle! Alman gazetecinin füzesi yeniden gündem oldu

ABD Başkanı Joe Bıden’in 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanımlamasının ardından Alman gazeteci-yazar Dr. Jürgen Todenhöfer’in Batı ..
Aygün Aydın'dan Türk toplumuna skandal sözler
Gündem

Aygün Aydın'dan Türk toplumuna skandal sözler

Kokuşmuş zihniyet rezilliğini bir kez daha ortaya koydu. Aygün Aydın isimli kişi Türkiye'ye ve Türk milletine hakaretler yağdırdı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay