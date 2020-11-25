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Aktüel Sivas'ta cipin tamponuna sıkışan yavru kedi, sanayideki ustalarca çıkartıldı
Aktüel

Sivas'ta cipin tamponuna sıkışan yavru kedi, sanayideki ustalarca çıkartıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 20:11:40 -
Sivas'ta cipin tamponuna sıkışan yavru kedi, sanayideki ustalarca çıkartıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir cipin arka tamponuna sıkışan yavru kedi, sanayide ustalar tarafından kurtarıldı.

Melih Kaleli, Camikebir Mahallesi'nde park ettiği cipinden kedi sesi geldiğini fark etti.

Kediyi araçtan çıkartmaya çalışan Kaleli, başarılı olamayınca cipini çekici yardımıyla sanayiye götürdü.

Kedi, sanayide ustalar tarafından cipin arka tampon kısmında sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kaleli ise bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.


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