  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sivas'ta çadırda karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kardeş hastaneye kaldırıldı
Aktüel

Sivas'ta çadırda karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kardeş hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-10 00:33:15 -
Sivas'ta çadırda karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kardeş hastaneye kaldırıldı

SİVAS (AA) - Sivas’ın Hafik ilçesinde ısınmak için tenekede yaktıkları ateşten sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'dan patates hasadı için Hafik ilçesine aileleri ile birlikte gelen ve yaşları 4 ile 12 arasında değişen 4 kardeş ısınmak için ateş yaktı.

Yaktıkları ateşi daha sonra çadırın içerisine alan Ramazan, Ferda, Enes ve Serkan Erez kardeşler bir süre sonra uyuyakaldı.

Çadırın dumanla dolduğunu gören diğer tarım işçileri 4 kardeşi Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesine götürdü.

Çocuklar burada yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Sivas'a sevk edildi.

Çadırın içine aldıkları ateşten sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirtilen 4 kardeşin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pandemide toplu taşıma düşünülenden daha mı güvenli?
Sağlık

Pandemide toplu taşıma düşünülenden daha mı güvenli?

Sky News'ün yaptığı habere göre dünyanın farklı bölgelerinde yapılan bilimsel araştırmalar, koronavirüsün toplu taşımada korkulduğu kadar ço..
Dikkat! Altın için mühim uyarı
Ekonomi

Dikkat! Altın için mühim uyarı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın için kritik bir açıklamada bulundu.

Görüntüleri yayınladılar! Savaş uçakları konuşlandırıldı
Dünya

Görüntüleri yayınladılar! Savaş uçakları konuşlandırıldı

ABD’nin F / A-18F savaş uçağıyla ilgili fotoğraf yayınlandı. F / A-18F savaş uçağının gizli kızılötesi sensörlerle Orta Doğu’da saldırı yapt..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay